Aвто

Виктор Филоненко

30 января 2022 в 10:00 Поделиться:









Авторынок выруливает из кризиса

Автомобили на улицах Таллинна (иллюстративное фото). Фото: Äripäev

В минувшем году автодилерами Эстонии было продано 22 626 новых легковушек, это на 17% больше, чем в карантинном 2020 г. Вроде бы неплохо, но вся прибавка была накоплена ещё в первой половине года, когда рост составил внушительные 42%. Во втором полугодии рынок развернулся в сторону падения, а под конец года, в декабре, продажи обвалились на 31%. С января по июнь было реализовано 13 185, а с июля по декабрь - только 9441 новая машина.

При этом потенциал рынка был намного больше: если бы не дефицит автомобилей, результаты 2021 г. оказались бы намного выше. Сказалось негативное влияние на рынок глобальных факторов, таких как дефицит элект­ронных компонентов, проблемы с логистикой, разрыв цепочек поставок, рост цен и пр.