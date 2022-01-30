  • Поделиться:

    Авторынок выруливает из кризиса

    Автомобили на улицах Таллинна (иллюстративное фото).Фото: Äripäev

    В минувшем году автодилерами Эстонии было продано 22 626 новых легковушек, это на 17% больше, чем в карантинном 2020 г. Вроде бы неплохо, но вся прибавка была накоплена ещё в первой половине года, когда рост составил внушительные 42%. Во втором полугодии рынок развернулся в сторону падения, а под конец года, в декабре, продажи обвалились на 31%. С января по июнь было реализовано 13 185, а с июля по декабрь - только 9441 новая машина.

    При этом потенциал рынка был намного больше: если бы не дефицит автомобилей, результаты 2021 г. оказались бы намного выше. Сказалось негативное влияние на рынок глобальных факторов, таких как дефицит элект­ронных компонентов, проблемы с логистикой, разрыв цепочек поставок, рост цен и пр.
    Уже есть подписка? Нажмите, чтобы войти!
      Оформите подписку на «Деловые ведомости»
      Обращаем ваше внимание, что у Вас есть право запретить использование Ваших контактных данных для маркетинга похожих продуктов или услуг. Для этого свяжитесь с AS Äripäev по адресу [email protected] или телефону 667 0099.

      Чтобы заказать оповещения, пожалуйста, зайдите в свой персональный аккаунт:

      Поделиться:
    • Самое читаемое
    Статьи по теме

    Подержанные Ferrari в Эстонии продаются дороже новых
    Иностранный работник: как правильно оформить трудовые отношения? Подсказка юристов
    Столтенберг: НАТО не направит в Украину боевые подразделения
    Инвестор
    Фуад Расулов: Apple снова удивила!
    Прочитав
    Прочитав
    Все новости для инвесторов
    Подсказка
    Все полезные статьи
    Mнение
    Оливия Краних: новые требования – ад для законопослушных предпринимателей
    Поправки к Закону об авторском праве обяжут компании отчитываться перед авторами об использовании их произведений. Это означает увеличение административной нагрузки для компаний, пишет присяжный адвокат Sorainen Оливия Краних.
    Поправки к Закону об авторском праве обяжут компании отчитываться перед авторами об использовании их произведений. Это означает увеличение административной нагрузки для компаний, пишет присяжный адвокат Sorainen Оливия Краних.
    Все мнения
    Эпицентр
    Народная смекалка: жители Эстонии экономят электричество самыми необычными способами
    Корреспонденты Äripäev побывали в гостях у находчивых жителей Эстонии, которые пользуются необычными способами экономии энергии. Кто-то ведет хозяйство при свете налобного фонаря, а кто-то вложил сотни тысяч евро в автономную систему энергообеспечения.
    Корреспонденты Äripäev побывали в гостях у находчивых жителей Эстонии, которые пользуются необычными способами экономии энергии. Кто-то ведет хозяйство при свете налобного фонаря, а кто-то вложил сотни тысяч евро в автономную систему энергообеспечения.
    Все большие материалы
    Новости
    Все статьи
    Деловые в эфире
    Вкус биржи: в любой непонятной ситуации зарабатывай кучу денег
    Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
    Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
    Все подкасты ДВ
    Стартапы в Эстонии
    Смотреть спецпроект
    Контент-маркетинг
    Весь контент-маркетин
    Конференции и обучение
    Конференции и обучение