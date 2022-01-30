Авторынок выруливает из кризиса

В минувшем году автодилерами Эстонии было продано 22 626 новых легковушек, это на 17% больше, чем в карантинном 2020 г. Вроде бы неплохо, но вся прибавка была накоплена ещё в первой половине года, когда рост составил внушительные 42%. Во втором полугодии рынок развернулся в сторону падения, а под конец года, в декабре, продажи обвалились на 31%. С января по июнь было реализовано 13 185, а с июля по декабрь - только 9441 новая машина.
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