Прибыль Nordea упала на 40%

Прибыл концерна в первом квартале этого года была почти на треть ниже, чем за аналогичный период прошлого года.

Фото: Крис Хельгрен

Чистая прибыль концерна за период с января по март составила 443 миллион евро, тогда как в начале 2018-го она была на уровне 737 миллионов. Таким образом прибыль снизилась на 40%, тогда как расходы банка увеличились на 6%.

По словам генерального директора концерна Каспера фон Коскулла, на ухудшение результата повлияла осторожность банка, который готовиться к штрафу в связи со скандалом об отмывании денег.

«Как мы и говорили ранее, мы ожидаем от властей Дании штраф, поскольку наши действия и меры по предотвращению отмывания денег оказались недостаточными. Мы заложили 95 миллионов евро на связанные с этим вопросы», – сообщил фон Коскулл.

Акции Nordea после публикации отчета упали на 4%.

Danske Bank сегодня сообщил о результатах первого квартала, которые тоже оказались хуже прогноза аналитиков.