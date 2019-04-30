Рост ВВП еврозоны ускорился

В начале 2019 года экономика еврозоны восстановила динамику роста, что стало новым свидетельством устойчивого глобального роста.

Фото: Йоханнес Эйселе

Статистическое агентство Европейского Союза «Евростат» сообщило, что совокупный ВВП 19 стран-членов еврозоны увеличился на 1,5% в годовом исчислении за три первых месяца года, что является ускорением по сравнению с темпами роста в 0,9%, зафиксированными в последнем квартале 2018 года.

Европейская валюты евро отреагировала на новости ростом на 0,25% по отношению к доллару.

Испания и Франция подсобили больше всего

Национальные данные показали, что рост во Франции был стабильным, поскольку потребительские расходы выросли, что, по словам экономистов, стало ответом на ослабление протестов в отношении экономической политики президента Эммануэля Макрона со стороны «Желтых жилетов». Рост ВВП в стране за первый квартал составил 0,3%.

В Испании рост ускорился благодаря увеличению инвестиций в бизнес. Как результат, ВВП страны за первые три месяца вырос на 0,7%. В прошлом квартале рост был на уровне 0,6%.

Италия, которая вторую половину 2018 года переживала рецессию, в первом квартале 2019 года показала рост 0,2%, что на 0,1% больше, чем прогнозировали аналитики, передает Bloomberg.

Риски остаются, но есть и позитивные моменты

Тем не менее, экспорт Испании и Франции резко замедлился в течение квартала, что указывает на то, что значительное замедление роста еврозоны с начала 2018 года не изменилось.

Валютная зона продолжает испытывать трудности из-за разных факторов, включая падение спроса со стороны проблемной турецкой экономики, неопределенность в отношении сроков и формы выходы Великобритании из ЕС и напряженность в отношениях между США и ее основными торговыми партнерами. Президент Трамп не решил, следует ли вводить тарифы на импорт автомобилей, что может сильно ударить по европейским производителям.

Но предприятия, которые продают в основном потребителям еврозоны, находятся в более приподнятом настроении, поскольку безработица продолжает падать, а заработная плата растет быстрее, пишет Wall Street Journal.

Во вторник «Евростат» заявил, что уровень безработицы снизился в марте до 7,7% с 7,8% в феврале, достигнув самого низкого уровня с сентября 2008 года.

Рост мировой экономики может быть недолгим

Несмотря на снижение прогнозов мировой экономики Международного валютного фонда и других структур, показатели ВВП Китая, США и еврозоны, опубликованные за последние недели, указывают на рост в первом квартале. В совокупности на экономики этих трех стран приходится более половины мирового производства.

Однако не ясно, насколько этот рост будет устойчивым. В США рост ВВП был в первую очередь вызван сокращением импорта, что вряд ли приведет к устойчивому росту. В то время как опрос китайских производителей показал, что активность в апреле замедлилась. Это подтверждает сообщение аналогичных опросов еврозоны.