Danske Bank снижает свой прогноз после «трудного» начала года

Danske Bank сообщил о резком падении прибыли в первые три месяца 2019 года и сократил свой прогноз, поскольку расходы, связанные со скандалом об отмывании денег, стали непростой ношей для банка.

Фото: Якоб Гронхольт-Педерсен

Во вторник Danske заявил, что чистая прибыль упала на 39% до 2,98 миллиарда датских крон по сравнению с 4,88 миллиардами 12 месяцами ранее, что также было ниже ожиданий аналитиков, опрошенных агентством Reuters.

Банк сообщил, что изменит свой прогноз на 2019 год, так как ожидает, что чистый процентный доход будет ниже, чем в прошлом году. Банк по-прежнему ожидает, что чистая прибыль за 2019 год будет в диапазоне 14-16 миллиардов датских крон, но теперь эта цифра включает ожидаемый прирост продаж шведского пенсионного подразделения. «У нас было трудное финансовое начало года», - сказал временный исполнительный директор банка Джеспер Нильсен.

Danske заявил, что рост расходов на 9% связан с инвестициями в дальнейшие усилия по борьбе с отмыванием денег и соблюдением нормативных требований.

После публикации отчета акции Danske Bank на бирже в Копенгагене падают на 7%.