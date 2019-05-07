Дмитрий Фефилов • 7 мая 2019
Биржа
Только для подписчиков
Nordecon и Tallinna Vesi не поддались дивидендному ажиотажу
Строительная фирма Nordecon и водоканал Tallinna Vesi последними среди предприятий Таллиннской биржи объявили о распределении прибыли. Больших сюрпризов для инвесторов не было.
Местные компании в этом году оказались щедры на дивиденды. Общий объём дивидендов предприятий Таллиннской биржи составляет около 200 миллионов евро. Такого хорошего урожая инвесторы не видели уже десять лет. Однако строительный концерн Nordecon и Tallinna Vesi остались в этом вопросе консерваторами.
Больше информации о руководстве, финансовых показателях и бизнес-связях компаний
Статьи по теме
Все статьи по теме