Дмитрий Фефилов • 7 мая 2019
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Биржа
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Nordecon и Tallinna Vesi не поддались дивидендному ажиотажу

Строительная фирма Nordecon и водоканал Tallinna Vesi последними среди предприятий Таллиннской биржи объявили о распределении прибыли. Больших сюрпризов для инвесторов не было.

Фото: Andras Kralla

Местные компании в этом году оказались щедры на дивиденды. Общий объём дивидендов предприятий Таллиннской биржи составляет около 200 миллионов евро. Такого хорошего урожая инвесторы не видели уже десять лет. Однако строительный концерн Nordecon и Tallinna Vesi остались в этом вопросе консерваторами.

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NordeconTallinna Vesi
Таллиннская биржа
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