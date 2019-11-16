Цихилов: создатель C++ жалеет, что биткойн написали на его языке программирования

Совладелец Admiral Markets Александр Цихилов на конференции ДВ и Клуба инвесторов «Заставь деньги работать! Как инвестировать в 2020 году?» Фото: Лийз Трейманн

Совладелец Admiral Markets и криптоэнтузиаст Александр Цихилов рассказал на конференции «Заставь деньги работать! Как инвестировать в 2020 году?» о том, какие проблемы существуют сегодня в области криптовалют.

«Многие не верят биткойн. Недавно на одном сайте я видел под 400 комментариев, авторы которых устраивают пышные похороны криптовалютам. Создатель языка С++ Бьёрн Страуструп и вовсе сказал в интервью, что сожалеет о том, что биткойн написали на его языке программирования», - говорит Цихилов.