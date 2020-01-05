Фуад Расулов, эксперт по инвестициям • 5 января 2020
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Первая неделя года началась с эйфории, а завершилась легким испугом
Первые дни января показали, что инвесторы по всему миру даже не собираются сбавлять обороты, пишет эксперт по инвестированию Фуад Расулов.
Рынки продолжили расти, и индексы добрались до очередных, новых максимумов. Apple уже давно стоит не триллион долларов, а все 1,3 триллиона. Даже Tesla не вызывает у инвесторов страхов, достигнув новых рекордов.
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