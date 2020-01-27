Цена на нефть реагирует на коронавирус

Производство медицинских масок в Китае. Фото: Scanpix

На фоне новостей распространении нового коронавируса дешевеет нефть и снижается курс рубля, передает “Коммерсантъ”.

В ходе торгов на Интерконтинентальной бирже стоимость мартовских фьючерсов на нефтяную смесь марки Brent опустилась на 3,2%, до $58,8 за баррель. Цена на нефть марки WTI подешевела на 3,3%, до $52,44 за баррель.

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Курс рубля достиг минимума за три недели. По состоянию на 12:11 (московское время) курс доллара на Московской бирже вырос на 46 коп., до 62,5 руб/$. Евро впервые с 8 января вырос до 69 руб./€.

Департамент здоровья Эстонии советует пересмотреть планы поездок в связи с коронавирусом, передает rus.err.ee.

Чтобы избежать заражения и помешать распространению вируса, департамент рекомендует соблюдать обычные правила гигиены, то есть прежде всего тщательно мыть руки. Избежать любых заболеваний дыхательных путей также можно избегая контактов с больными людьми.

Число жертв коронавируса увеличилось до 80 человек. Число заразившихся превысило 2400 человек.