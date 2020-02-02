Беспокойство на биржах усилилось

Страхи инвесторов и спекулянтов только усилились спустя месяц после того, как опасный вирус начал распространяться среди жителей Китая и за пределами этой страны. Впрочем, в США всего 8 случаев заражения, и власти предпринимают активные меры предосторожности в аэропортах, а пятничное заявление Центра по профилактике заболеваний (CDC), которое в прямом эфире транслировал Bloomberg, показалось мне не таким уж пессимистичным. Но рынки в этот раз проявили куда более серьезную реакцию, чем в предыдущие дни и недели.