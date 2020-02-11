Прибыль Coop Pank снизилась в четвертом квартале

Руководитель Coop Pank Маргус Ринк. Фото: Андрас Кралла

В четвертом квартале доходы Coop Pank выросли больше, чем на 21%, а операционные расходы - на 29%.

Чистая прибыль на акцию снизилась с 0,03 евро в четвертом квартале 2018 года до 0,02 евро в четвертом квартале 2019 года. Банк заработал в четвертом квартале 2019 года 1,58 млн евро чистой прибыли. В тот же период 2018 года этот показатель был 1,64 млн евро.