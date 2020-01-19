ТОП: В декабре акция Coop Pank стала самой популярной акцией среди клиентов Swedbank

dv.ee • 19 января 2020Поделиться:БиржаТолько для подписчиковТОП: В декабре акция Coop Pank стала самой популярной акцией среди клиентов SwedbankФото: Liis TreimannБольше информации о руководстве, финансовых показателях и бизнес-связях компанийCoop PankSwedbankПоделиться:Статьи по теме6. январь 2020Каким акциям банки прогнозируют рост 70%?9. январь 2020Рынки в 2020 году: акции, нефть, золото, евро9. январь 2020LHV объяснил, почему не использовал право на покупку акций Coop с целью поддержания цены