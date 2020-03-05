Лийна Лакс • 5 марта 2020
Биржа
Только для подписчиков
Коронавирус: пенсионные фонды падают
В последние недели биржи сотрясались из-за страха перед коронавирусом, что сказалось и на пенсионных фондах.
С начала года американский индекс S & P 500 потерял более 3%, в еще худшем положении европейский индекс Stoxx 600, потерявший 7%. Между тем, в последние дни наблюдается небольшое восстановление акций. Все это также затронуло эстонские пенсионные фонды II ступени.
Уже есть подписка? Нажмите, чтобы войти!
Статьи по теме