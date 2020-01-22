Каспар Аллик • 22 января 2020
Новости
Только для подписчиков
Классификация пенсионных фондов устарела
Инвесторы, вложившие деньги в фонд с высокой степенью риска, могут внезапно обнаружить, что они инвестируют в облигации с более низкой, чем они ожидали, доходностью.
По состоянию на начало января около 4,6 млрд евро или же 96% пенсионных активов находится под активным управлением пенсионных фондов. Поэтому тем, кто откладывает на пенсию, стоит быть в курсе, какие подходы применяют каждый банк и фонд.
Больше информации о руководстве, финансовых показателях и бизнес-связях компаний
Статьи по теме