Классификация пенсионных фондов устарела

Управляющий пенсионными фондами LHV Кристо Ойдермаа Фото: LHV

Инвесторы, вложившие деньги в фонд с высокой степенью риска, могут внезапно обнаружить, что они инвестируют в облигации с более низкой, чем они ожидали, доходностью.

По состоянию на начало января около 4,6 млрд евро или же 96% пенсионных активов находится под активным управлением пенсионных фондов. Поэтому тем, кто откладывает на пенсию, стоит быть в курсе, какие подходы применяют каждый банк и фонд.