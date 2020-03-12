Балтийская биржа открылась падением

Пассажир на судне Tallink. Акция Tallink снизилась на 11%. Фото: Андрас Кралла

После того, как на биржах США индексы потеряли около 5%, падение застало и балтийские акции.

Утром все акции в основном таллиннском списке были красными, никто не удержался от падения. Акция Tallink снизилась на 11% до 0,74 евро. Больше упали только акции Ekspress Grupp (-17,2%) и Arco Vara (-11,5%). Сначала LHV упал на 8% до 11,4 евро, но затем падение смягчилось до 4%. Merko Ehitus и Silvano Fashion Group потеряли 8% своей стоимости, а Tallinna Kaubamaja снизился на 6% до 8,14 евро.