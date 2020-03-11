ВОЗ назвал распространение коронавируса пандемией

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что ситуация с коронавирусной инфекцией «может быть охарактеризована как пандемия».

лава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус

К настоящему моменту в мире более 118 тысяч зараженных коронавирусом, количество смертей составляет 4 300.

В Эстонии коронавирусом заражено 16 человек.

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"Все страны все еще могут изменить ход этой пандемии", - сказал генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреес, - "Если страны обнаруживают заболевших, проводят тесты, лечат, изолируют, отслеживают и мобилизуют своих людей, те, у кого есть несколько случаев, могут предотвратить превращение этих случаев в кластеры, а эти кластеры - в сообщества".

Министерство Иностранных дел Эстонии не рекомендует посещать следующие страны:

Китайская Народная Республика

Италия

Иран

Южная-Корея

В дополнение к зонам повышенного риска коронавируса МИД также не рекомендует путешествовать в Японию, Сингапур, Францию, Германию, Испанию, Эгипет и в Израиль. Риск подвергнуться карантину может также внезапно возникнуть в других странах.

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