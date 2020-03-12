Инвестор Тоомас: страх виден уже в краудфандинге

Это не шахматы, тут думать надо Фото: Shutterstock

Если в акциях со взлётами и падениями всё всегда ясно и понятно, то в краудфандинге всё чуточку сложнее.

Хотя коронавирус по идее должен уменьшать платежеспособность кредитополучателей, пока что влияние этого фактора не должно сказываться на краудфандинге. Тем не менее, в этой сфере я наблюдаю несколько аномалий, которые надо бы взять на заметку.

Напуганный инвестор денег давать не хочет

Самые надёжные места для хранения денег - тумбочка или под матрасом. Ну, или хотя бы на банковском счету - там с ними ничего не случится. В краудфандинге же сейчас наблюдается нежелание сильно разбрасываться деньгами.

Например, у меня в портфеле есть Omaraha. Количество свободных средств там уменьшилось (их общее количество можно наблюдать в статистике). Ещё в феврале администратор портала писал, что свободных денег стало меньше, поэтому инвесторы могут смело докладывать. Что я и сделал.

На сегодняшний день свободных денег на этом портале менее 775 000 евро, что выглядит слегка ниспадающим трендом. Мои деньги тоже пущены в работу и вложены в кредиты, поэтому на счёте в графе "свободные деньги" красуется 0. С проблемой нехватки денег столкнулся, по всей видимости, и Crowdestate, т.к. со страниц портала и соцсетей красуются проекты из Италии (народ по понятным причинам не торопится в них инвестировать).

Кредитных частей стало больше, а процентные ставки пошли вверх

Второй портал, где нет проблем с застаиванием денег, - это Mintos. Все свободные деньги находятся в работе, а я только время от времени процентные ставки двигаю туда-сюда. Однако в последние дни дал о себе знать захлопнувшийся кошелёк инвесторов. Частей, на которые разбивается кредит, стало больше: на первичном рынке их количество выросло до 600 000, а на вторичном - до 850 000.

Поползли вверх и процентные ставки. Если раньше я боялся, что они так и будут болтаться в районе 10-11%, то сейчас даже после прохождения моего бэкграунд-чека встречаются проекты, дающие 17%! Чувствуется, что страхи инвесторов привели к тому, что порталы забеспокоились о своём денежном потоке.

Теперь я стою перед сложным выбором. Бояться или срубать сливки со страха инвесторов? Сегодня я положил небольшую сумму на Omaraha, и надеюсь, что высокие процентные ставки поднимут доходность моего портфеля.

Не всё сразу

Я рад, что все свои решения принимаю на долгосрочной основе, не позволяя краткосрочным колебаниям сильно себя задевать. Хотя краудфандинг я в свой портфель добавил недавно, все мои виды на этот бизнес являются долгосрочными.

В этом - моя сила, и хотя у краудфандинговых платформ есть вторичные рынки, я понимаю, что этого недостаточно. Нужно, чтобы не просто был рынок, а чтобы кто-то ещё хотел купить именно твой кредит.

Небольшую нервозность на вторичных рынках сейчас можно наблюдать везде. Например, в Mintos пошли скидки. Если обычно кредиты продаются без дисконтов, то в последнее время вторичный рынок еле-еле ползёт, и кредиты продаются с хорошими скидками.

Особой ликвидностью не пахнет и на Crowdestate, который тоже есть в моём портфеле. Такие же скидки, причём особого желания покупать эти кредиты не видно. Жалуются и инвесторы Funderbeam, о чьих проблемах с ликвидностью можно было прочитать ещё на прошлой неделе.