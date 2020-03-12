Торги на американской бирже приостановлены

Торги были приостановлены на 15 минут из-за падения S&P 500 более чем на 7%.

Сегодня индексы по всему миру продолжили падение. Европейские индексы обвалились почти на 10%. Такую реакцию можно объяснить недовольством со стороны рынка на «недостаточные меры» со стороны ЕЦБ, который на сегодняшнем заседании решил сохранить процентную ставку на прежнем уровне, которая остается на -0,5%.

Общий европейский индекс Europe Stoxx 600 потерял за этот месяц уже более 18%, что стало самым крупным падением индекса с Чёрного понедельника 1987 года.

Американские индексы открылись с падения на более чем 6%, Dow Jones упал на более чем 8%.