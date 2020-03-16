Федрезерв предпринял агрессивные меры помощи

В воскресенье поздно вечером перед открытием азиатских рынков пришла “новость-молния” из США. Федеральная резервная система, выполняющая роль центрального банка в США, объявила о снижении ставки на целый процент, то есть до диапазона 0-0,25%. Эти меры направлены на стимулирование экономики, которая пострадала от влияния коронавируса. Причем, это второе снижение, с разницей в 12 дней. Тогда, третьего марта, Федрезерв снизил ставку на внеочередном заседании на половину процента.