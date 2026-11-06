Назад Семь лет спустя: что изменилось для сокращаемых работников Eesti Energia и на что рассчитывать сейчас? В 2019 году Eesti Energia сократила сотни шахтеров и обещала им переобучение, корпоративные пенсии и помощь с трудоустройством. Теперь концерн вновь готовится к масштабным увольнениям. ДВ выяснили, чем нынешние сокращения отличаются от прежних и на какие компенсации и гарантии могут рассчитывать работники.

«Таких больших цифр у нас давно не было. Массовых, именно коллективных сокращений не проводилось с 2019 года», – сказала ДВ член правления Независимого профсоюза шахтеров и энергетиков Марина Лукьянова. По ее словам, хотя сокращения в концерне происходили и в последующие годы, их масштабы были несопоставимы с нынешними.

Eesti Energia объявила 5 ноября о начале консультаций по коллективному сокращению 390 рабочих мест в Enefit Industry, Enefit Power и Eesti Energia AS. Дополнительные сокращения планируются в Enefit OÜ и Elektrilevi. Окончательный список должностей пока неизвестен.

«Окончательные цифры пока назвать нельзя, поскольку они могут измениться по итогам переговоров. Согласно текущему плану, предполагается сократить 60 рабочих мест в центральных подразделениях Eesti Energia AS в Таллинне и 330 рабочих мест в Ида-Вирумаа (Power и Industry)», – сообщила ДВ руководитель по персоналу энергоконцерна Наталья Хорохордина.

Статья продолжается после рекламы

Лукьянова подтвердила, что профсоюзам пока сообщили лишь предполагаемый масштаб сокращений. В течение ближайших двух недель им предстоит обсудить с работодателем, какие подразделения затронут изменения и можно ли уменьшить число увольнений. «Возможно, в некоторых подразделениях эта цифра слишком большая. Тогда мы должны будем ее обсудить», – объяснила она. По словам главы профсоюза, руководство заверило представителей работников, что непосредственно занятые на производстве электроэнергии сотрудники не должны пострадать либо сокращения коснутся их минимально. Основной удар, вероятно, придется на вспомогательные подразделения. «Наверное, это коснется и водителей, и транспортников, потому что столько офисных работников у нас просто нет», – предположила Лукьянова. Если рассматривать весь 2019 год, то 129 сотрудникам удалось найти работу на других должностях внутри концерна. Наталья Хорохордина руководитель по персоналу Eesti Energia Причины сокращений изменились В сентябре 2019 года Eesti Energia объявила о намерении упразднить 364 рабочих места на трех предприятиях Ида-Вирумаа. Тогда предполагалось, что работу потеряют 324 человека, а еще около 40 сотрудникам предложат другие должности внутри концерна. Однако, как уточнили теперь ДВ в Eesti Energia, эти цифры отражали лишь один из этапов сокращений. За весь 2019 год они затронули более 400 человек. Причиной сокращений стало ухудшение конкурентоспособности сланцевой энергетики. Из-за подорожания квот на выбросы CO₂ и конкуренции с более дешевой электроэнергией из России и Беларуси производство электричества из сланца становилось менее выгодным. Eesti Energia снижала загрузку электростанций, вследствие чего сокращалась и потребность в работниках шахт. «В 2019 году главной причиной сокращений стало уменьшение объемов работы на Нарвских электростанциях и в шахтах, причем большинство сокращаемых сотрудников составляли шахтеры», – пояснили в Eesti Energia. Нынешняя ситуация принципиально отличается. За девять месяцев 2026 года выручка концерна выросла на 12%, до 1,33 млрд евро, а чистая прибыль увеличилась на 36%, до 42 млн евро. Тем не менее руководство намерено к 2027 году сократить постоянные расходы на 10%. В концерне это объясняют необходимостью подготовиться к нестабильной ситуации на энергетическом рынке и сохранить конкурентоспособность в ближайшие годы. По утверждению компании, изменения не создадут угрозы для критически важных услуг, электроснабжения и непрерывности производства. Горячие новости dv.ee Шведский гигант скупает компании в Эстонии: на этот раз сделку заключили бывшие владельцы Südamekodud dv.ee Транспортная компания с 34-летней историей подала заявление о банкротстве. «Силы иссякли» dv.ee Оставшиеся без зарплаты работники подали 86 заявлений против работодателя. «Никто уже ни на что не надеется» KM От смелой идеи до монтажа: как Lümico создаёт нестандартные окна и фасады

Статья продолжается после рекламы

Для людей, впрочем, принципиальной разницы нет: потеря работы остается потерей работы независимо от того, вызвана она кризисом производства или стремлением предприятия стать эффективнее.

От фонда до корпоративной пенсии

Во время предыдущей волны массовых сокращений Eesti Energia объявила о создании специального фонда поддержки работников размером 2,5 млн евро. Тогда предусматривались дополнительные меры для сотрудников предпенсионного возраста, включая корпоративные пенсии, а для других работников – стипендии на переобучение. Концерн также обещал помогать увольняемым искать новую работу и по возможности переводить их на другие должности.

В частности, публично сообщалось о корпоративной пенсии в размере 365 евро в месяц для отвечавших условиям программы работников, которым до выхода на пенсию оставалось менее пяти лет, и стипендии на переобучение в размере 440 евро в месяц для определенных категорий сокращаемых.

«Если рассматривать весь 2019 год, то 129 сотрудникам удалось найти работу на других должностях внутри концерна», – уточнила представитель Eesti Energia Наталья Хорохордина.

По словам Марины Лукьяновой, внутреннее трудоустройство остается одним из основных способов сохранить работников и сегодня. «Мы действительно находили места внутри концерна. Работников переучивали, давали возможность освоить другую должность, если это было возможно. Мы пытались трудоустроить своих людей и дать им работу внутри предприятия», – рассказала глава профсоюза.

Однако сейчас, когда предполагается упразднить почти четыре сотни рабочих мест, вопрос о том, скольким сотрудникам удастся найти другую работу внутри предприятия, становится особенно острым. Конкретного числа работников, которых можно было бы перевести на другие должности, в Eesti Energia пока не назвали.

Люди, которые работают в сланцевой энергетике, – это специалисты с техническими знаниями и умениями. Это очень ценные работники для промышленности. Аннеки Теэлахк руководитель Ида-Вируского отделения Кассы по безработице

Что получат работники сейчас

Статья продолжается после рекламы

Один из главных вопросов – получат ли работники нынешней волны сокращений такую же дополнительную финансовую поддержку, как их коллеги семь лет назад.

«В Ида-Вирумаа мы предоставим сотрудникам с большим стажем работы дополнительную поддержку в размере 500 евро из Социального фонда концерна. Кроме того, совместно с местным отделением Кассы по безработице предусмотрена специальная выплата в размере 1000 евро для работников сланцевого сектора», – заверила представитель Eesti Energia Наталья Хорохордина.

С 23 ноября по 23 декабря концерн намерен провести для сокращаемых работников программу карьерного консультирования. Запланированы встречи с представителями Кассы по безработице и других работодателей, помощь в поиске вакансий и подготовке к трудоустройству. Концерн также разрабатывает небольшую программу обучения.

Таким образом, в отличие от 2019 года нынешняя публично представленная программа делает акцент на карьерных консультациях и содействии переходу на другую работу.

Вместе с тем о полном содержании дополнительных гарантий судить пока рано: консультации с представителями работников только начались, а их результаты могут повлиять как на число сокращений, так и на предлагаемые условия.

У нас есть специальные пособия для работников сланцевого сектора. Если человек в течение 150 дней после постановки на учет находит работу в другой отрасли, ему выплачивается 40% прежней средней зарплаты, но не более 1000 евро. Аннеки Теэлахк руководитель Ида-Вируского отделения Кассы по безработице

Работа найдется и после 50?

Руководитель Ида-Вируского отделения Кассы по безработице Аннеки Теэлахк знает историю сокращений в сланцевой энергетике не понаслышке. С 1999 по 2011 год она руководила отделом кадров Eesti Põlevkivi и помнит, как стремительно уменьшалась численность сотрудников компании. «Когда я пришла туда работать, это было крупнейшее предприятие Эстонии – 7500 человек. А когда уходила, осталось 3500», – вспоминает Теэлахк.

По ее словам, масштабные сокращения продолжались и впоследствии. В 2016 году сланцевый сектор покинули около 1500 человек, в другие периоды сокращения затрагивали по 100-200 работников. Однако опыт предыдущих лет показывает, что далеко не все уволенные надолго оставались без работы.

Статья продолжается после рекламы

«Люди, которые работают в сланцевой энергетике, – это специалисты с техническими знаниями и умениями. Это очень ценные работники для промышленности», – подчеркнула Теэлахк.

Многие бывшие сотрудники энергетических предприятий, по ее словам, переходили в металлообработку, логистику и другие отрасли промышленности. Некоторые полностью меняли профессию, осваивая уход за больными или социальную работу.

Причем возраст не всегда становился препятствием. «Среди тех, кто решался на переобучение для получения новой специальности, было немало людей старше 50 лет», – отметила Теэлахк.

За последние годы, по ее словам, система поддержки работников существенно изменилась. Теперь Касса по безработице сотрудничает с предприятиями и профсоюзами еще на этапе подготовки сокращений, организует информационные встречи, карьерные консультации и небольшие ярмарки вакансий непосредственно на предприятиях. Особое внимание уделяется возможности переобучения и перехода в другие отрасли.

«Конечно, каждое сокращение – это стресс. Это всегда трудно и для человека, и для предприятия. Поэтому мы должны как можно быстрее понять, чем можем помочь», – добавила Теэлахк.

До 1000 евро ежемесячно – даже после трудоустройства

Для работников сланцевого сектора Ида-Вирумаа действует специальная программа поддержки перехода на новую работу, финансируемая в рамках Фонда справедливого перехода. Это особенно важная возможность для тех, кто опасается, что после сокращения не сможет найти работу с прежней зарплатой.

«У нас есть специальные пособия для работников сланцевого сектора. Если человек в течение 150 дней после постановки на учет находит работу в другой отрасли, ему выплачивается 40% прежней средней зарплаты, но не более 1000 евро», – объяснила представитель Кассы по безработице Аннеки Теэлахк.

Речь идет не об обычном пособии по безработице. Выплата предназначена для поддержки человека, который после ухода из сланцевого сектора устраивается на работу в другой отрасли. Продолжительность выплаты зависит от страхового стажа и составляет от шести до двенадцати месяцев.

Для тех, кто собирается сменить профессию, предусмотрены также возможности финансирования обучения. При этом выяснить условия поддержки лучше заранее, не дожидаясь окончания трудовых отношений.