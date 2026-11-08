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После стрельбы в Кракове в Польше объявлен двухдневный траур

В субботу 24-летний гражданин Польши застрелил в Кракове шесть человек и ранил еще 15. Среди погибших были иностранцы, но граждан Эстонии среди них, по предварительной оценке, не было.
После стрельбы в Кракове в Польше объявлен двухдневный траур
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