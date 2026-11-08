После стрельбы в Кракове в Польше объявлен двухдневный траур

Сегодня в Польше, Испании, Италии и Болгарии угрозы о заложенных бомбах получили семь пассажирских самолетов. Из-за этого экстренные посадки совершались в Варшаве, Риме, Софии и Мурсии. Взрывчатых веществ нигде не обнаружили.
Группа представителей оборонной промышленности под предводительством разработчика программного обеспечения Nortal хотела в ускоренном порядке заключить с государством контракт стоимостью 700 миллионов евро на создание для Эстонии купола защиты от дронов – не проводя для этого тендер.
В своей повседневной работе социальные работники и специалисты сферы здравоохранения сталкиваются с непростыми человеческими судьбами, необходимостью брать на себя ответственность и ситуациями, где не всегда можно найти простое решение. Однако, занимаясь проблемами других людей, специалисты зачастую отодвигают собственные потребности на второй план. В Ида-Вирумаа создана бесплатная услуга, которая помогает специалистам осмыслить сложные рабочие ситуации, найти новые решения и предотвратить профессиональное выгорание.