Дмитрий Фефилов • 17 марта 2020
Биржа
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Биржи обвалились и стабилизировались
Вчера американский индекс S&P 500 закрылся в минусе на 12%. То, что происходит на биржах, не происходило уже более 30 лет.
На прошлой неделе и вчера индексы проваливаются более чем на 10% процентов, что является худшими показателями со времен Чёрного понедельника, который случился в октябре 1987 года. Несмотря на беспрецедентные меры, которые предпринимают центробанки по всему миру, рынки сомневаются, что это способно спасти мировую экономику от рецессии.
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