Рынки переваривают принятые центробанками меры

Если вчера рынки однозначно дали понять центробанкам Европы и США, что предпринимаемых мер для поддержания ликвидности в финансовой системе недостаточно, то сегодня наметился небольшой сдвиг.

ФРС Фото: Kevin Lamarque/Reuters

Вчера после того, как ЕЦБ объявил о пакете мер для стабилизации ситуации на рынках, евро упал, а индексы быстрыми темпами поползли вниз. Это бы явный сигнал недовольства со стороны рынка. Отчасти это было вызвано тем, что центробанк не понизил процентную ставку, хотя этого ожидали.