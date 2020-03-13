Дмитрий Фефилов • 13 марта 2020
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Рынки переваривают принятые центробанками меры

Если вчера рынки однозначно дали понять центробанкам Европы и США, что предпринимаемых мер для поддержания ликвидности в финансовой системе недостаточно, то сегодня наметился небольшой сдвиг.

ФРС  Фото: Kevin Lamarque/Reuters

Вчера после того, как ЕЦБ объявил о пакете мер для стабилизации ситуации на рынках, евро упал, а индексы быстрыми темпами поползли вниз. Это бы явный сигнал недовольства со стороны рынка. Отчасти это было вызвано тем, что центробанк не понизил процентную ставку, хотя этого ожидали.

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