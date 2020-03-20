Tallink сократит зарплату эстонских работников на 30%

Председатель правления Tallink Grupр Пааво Ныгене распорядился урезать его собственную зарплату на 50%. Фото: Лийз Трейманн

Концерн Tallink Grupp сообщил сегодня своим сотрудникам, что, по причине негативного влияния на экономику чрезвычайного положения, обусловленного коронавирусом, временно сократит зарплату всем сотрудникам объединения в Эстонии на 30%.

Данное решение коснется почти 3900 сотрудников компании, работающих как в море, так и на берегу, а также членов правления предприятия.