dv.ee • 20 марта 2020
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Tallink сократит зарплату эстонских работников на 30%

Председатель правления Tallink Grupр Пааво Ныгене распорядился урезать его собственную зарплату на 50%.  Фото: Лийз Трейманн

Концерн Tallink Grupp сообщил сегодня своим сотрудникам, что, по причине негативного влияния на экономику чрезвычайного положения, обусловленного коронавирусом, временно сократит зарплату всем сотрудникам объединения в Эстонии на 30%.

Данное решение коснется почти 3900 сотрудников компании, работающих как в море, так и на берегу, а также членов правления предприятия.

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