Информация о специальных авиарейсах в Таллинн, Ригу и Вильнюс

Министерство иностранных дел сообщило, что продолжает сотрудничество с туристическими и транспортными предприятиями и другими странами, чтобы находить возможности и оказывать посредничество по возвращению жителей Эстонии домой. К регулярным авиарейсам добавились новые возможности:

Фото: Andres Haabu

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•В пятницу, 20 марта, из Варшавы в Вильнюс вылетает рейс авиакомпании LOT, который организует Kidy Tour.

Информация и регистрация на сайте. Литва просит также сообщить о желающих попасть на рейс своему Министерству иностранных дел по адресу: consul.pl@urm.lt.

•В пятницу, 20 марта, жители Эстонии могут воспользоваться рейсом AirBaltic с Мальты в Ригу. Забронировать билет можно, позвонив по номеру +371 67107771.

•В субботу, 21 марта, в 10:00 вылетает специальный рейс из Таллинна в аэропорт Фару с приземлением в Португалии в 13:10. Спецрейс из Фару в Таллинн, проводящийся в сотрудничестве с Союзом легкой атлетики Эстонии, вылетает в тот же день, 21 марта, в 14:00 и приземлится в Таллинне в 20:40. Все часы указаны по местному времени.

Рейсы осуществляет SmartLynx Airlines Estonia. Для того, чтобы попасть на рейс, министерство просит связаться с контактным лицом туристического бюро WRIS Сирли Сиков – sirli@wris.ee. Дополнительная информация.

•Соединенное Королевство:

В пятницу, 20 марта, жители Эстонии могут присоединиться к спецрейсу AirBaltic из Лондона в Ригу. Забронировать место можно, позвонив по номеру +371 672 07 771.

В субботу, 21 марта, состоятся рейсы Норидж-Стокгольм 11:00-14:25 и Стокгольм-Таллинн 14:50-16:50. Билеты можно приобрести здесь.

•В воскресенье, 22 марта, в 14:00 из аэропорта Борисполь (Киев) отправляется рейс в Таллинн, который возьмет на борт граждан Эстонии, желающих добраться до Таллинна.

Рейс осуществляет Skyup Airlines. Прямую ссылку на таллиннский рейс можно найти здесь.

Рейсы на линии из Киева были прекращены 17 марта и на сегодняшний момент это единственная возможность перелета из Киева в Таллинн в ближайшее время.

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•По просьбе Министерства иностранных дел с сегодняшнего дня, 19 марта, до 22 марта включительно Tallink изменяет время последнего отправления судна Megastar из Хельсинки в Таллинн и добавляет на линию четыре рейса. Последний Megastar отправляется в эти дни в 23:00. Продажа билетов в порту работает до 22:50.

•В ближайшие дни AirBaltic планирует совершить рейсы из Амстердама, Абу-Даби, Стамбула и Тенерифе. Информация об этих рейсах обновляется на сайте компании.

В связи с возможным введением новых ограничений на поездки или прерыванием транспортного сообщения министерство просит всех жителей Эстонии, находящихся в поездке, по возможности быстро вернуться домой или подготовиться к долгому пребыванию в стране местонахождения.

Если вы оказались за границей в ловушке и не можете найти возможности возвращения, министерство просит отправить личные данные с указанием страны нахождения и подробным описанием проблемы по адресу konsul@mfa.ee или позвонить по номеру +372 5301 9999 (24h).