Дмитрий Фефилов • 10 июня 2021 в 13:19
Биржа
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В США рекордный рост цен за 13 лет
Индекс потребительских цен США вырос в мае на 5% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Это самый быстрый рост цен за 13 лет.
Одновременно с ростом цен в стране наблюдается дефицит рабочей силы и материалов, пишет Financial Times.
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