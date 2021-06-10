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В США рекордный рост цен за 13 лет

Индекс потребительских цен США вырос в мае на 5% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Это самый быстрый рост цен за 13 лет.

Фото: Pixabay

Одновременно с ростом цен в стране наблюдается дефицит рабочей силы и материалов, пишет Financial Times.