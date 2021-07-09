Биржевой дебют Wise озолотил работников компании

Иллюстративное фото. Фото: Meeli Küttim

Помимо владельцев Wise, биржевой дебют компании сделал богаче и ее сотрудников. Предположительно общая стоимость пакета акций работников Wise составляет 900 миллионов фунтов стерлингов, сообщает Äripäev.

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Daily Business пишет, что стоимость акций некоторых из 2000 работников Wise выросла до шестизначной суммы. По словам основателя и генерального директора Capdesk Кристиана Габриэля, сотрудники владеют 10% акций Wise, т.е. стоимость их доли составляет до 900 млн фунтов стерлингов. Если эту сумму поровну поделить между всеми сотрудниками, то каждый их них получит около 450 000 фунтов стерлингов.

Повышение стоимости акций Wise увеличило стоимость компании до 9 млрд фунтов стерлингов или 10,5 млрд евро. Одному из учредителей компании Кристо Кяэрманну принадлежит 18,78% Wise. Стоимость его акций оценивается в 1,7 млрд фунтов стерлингов, что немного меньше 2 млрд евро. Соучредителю Wise Таавету Хинрикусу принадлежит 10,85% Wise. Стоимость его активов слегка перевалила за 1,1 миллиарда евро.