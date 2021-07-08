Дмитрий Фефилов • 8 июля 2021 в 8:04
Биржа
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Инвесторы вчера покупали не тот Wise
Вчера на Лондонскую биржу вышли акции эстонской компании Wise. Акции продаются под тикером Wise PLC. Однако на бирже в Стокгольме есть еще одна компания, которая продается под тикером Wise Group AB. Не удивительно, что инвесторы перепутали две компании. Подобные ситуации для фондового рынка не новость.
В истории фондового рынка не раз случалось, что инвесторы путают тикеры компаний и покупают акции не того предприятия, которого изначально намеревались. Одним из последних примеров стала история с акциями компании Clubhouse Media Group Inc (CMGR).
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