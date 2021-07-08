Инвесторы вчера покупали не тот Wise

Вчера на Лондонскую биржу вышли акции эстонской компании Wise. Акции продаются под тикером Wise PLC. Однако на бирже в Стокгольме есть еще одна компания, которая продается под тикером Wise Group AB. Не удивительно, что инвесторы перепутали две компании. Подобные ситуации для фондового рынка не новость.

В истории фондового рынка не раз случалось, что инвесторы путают тикеры компаний и покупают акции не того предприятия, которого изначально намеревались. Одним из последних примеров стала история с акциями компании Clubhouse Media Group Inc (CMGR).