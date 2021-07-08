Инвестор Тоомас • 8 июля 2021 в 10:13
Инвестор Тоомас
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Инвестор Тоомас: продал старую машину по отмыванию денег и купил Wise
Когда сегодня продолжилась торговля акциями эстонского «единорога» Wise, я произвел последние расчеты и решил купить бумаги предприятия. Но денег у меня почти не было. Что же тогда продать?
У меня в портфеле две сомнительные инвестиции, которые уже несколько лет в минусе и портят мне настроение, несмотря даже на то, что иногда они выплачивают дивиденды. Один из «плохих парней» - акции Danske, которые я приобрел в апреле 2019 года, второй - купленные в 2016 году бумаги Baltic Horizon.
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