Инвестор Тоомас: продал старую машину по отмыванию денег и купил Wise

Когда сегодня продолжилась торговля акциями эстонского «единорога» Wise, я произвел последние расчеты и решил купить бумаги предприятия. Но денег у меня почти не было. Что же тогда продать?

Теперь в моем портфеле есть свой "единорог". Фото: AP/Scanpix

У меня в портфеле две сомнительные инвестиции, которые уже несколько лет в минусе и портят мне настроение, несмотря даже на то, что иногда они выплачивают дивиденды. Один из «плохих парней» - акции Danske, которые я приобрел в апреле 2019 года, второй - купленные в 2016 году бумаги Baltic Horizon.