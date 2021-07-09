Bloomberg: Хинрикус продал акции после выхода Wise на биржу
Соучредитель Wise Таавет Хинрикус продал часть своей доли в компании после ее успешного выхода на Лондонскую фондовую биржу, сообщает агентство Bloomberg.
Хинрикус, который в настоящее время является председателем правления и генеральным директором компании, обналичил часть своего пакета в 10,85% акций в ходе прямого листинга, пишет Bloomberg со ссылкой на информированные источники.
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