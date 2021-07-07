Яан Мартин Райк • 7 июля 2021 в 10:34
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Wise вышла на биржу

Основатели финтех-компании Wise Таавет Хинрикус (слева) и Кристо Кяэрманн.  Фото: Eiko Kink

Акции эстонского "единорога", системы денежных переводов Wise в среду начали торговаться на Лондонской бирже по цене 8 фунтов. С начала торгов розничные инвесторы также могут размещать свои ордеры.

Начальная цена акций в 8 фунтов означает, что компания оценивается почти в 8 миллиардов фунтов стерлингов.

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