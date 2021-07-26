dv.ee • 26 июля 2021 в 7:47
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Легкая Промышленность

К качеству женского белья Silvano в России возникли вопросы

Российская независимая организация "Роскачество" объявила, что женские трусы одной из моделей бренда Milavitsa ("Милавица") не соответствуют предъявляемым в России требованиям к качеству продукции. Бренд "Милавица" используется компанией Silvano Fashion Group, зарегистрированной на Таллиннской фондовой бирже, пишет Äripäev.

Магазины бренда Milavitsa есть и в Эстонии  Фото: Меэли Кюттим

В рамках спецпроекта эксперты "Роскачества" исследовали женские трусы 20 торговых марок российского и зарубежного производства. Помимо "Милавицы", были также проинспектированы трусы таких брендов, как H&M, Victoria's Secret, Triumph и Calvin Klein, сообщает Äripäev.

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