Вкус биржи: Джефф, ты просто космос! Или Ричард?

Джефф Безос и Ричард Брэнсон объявили, что полетят в космос. Кто раньше? Кто круче? Фото: MANDEL NGAN, DON EMMERT, Scanpix

В конце прошлой недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсудили не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.

Заработай деньги на богатых компаниях и слей депозит на бедных: Robinhood выходит на биржу. Окажется ли это IPO столь же успешным, как абсолютно любое IPO последнего времени? Зачем вообще брокеру выходить на биржу - чего он там не видел? Насколько оправдалась бизнес-модель Robinhood? Эта компания произвела революцию, впервые отменив комиссию за сделки. Насколько оправданным это оказалось с точки зрения бизнеса?

ВПЕРВЫЕ В ИСТОРИИ! СЕНСАЦИЯ! Впервые за все годы существования нашего подкаста мы обратили внимание на существование такой страны как Эстония. А всё потому, что британская компания Wise (основана Кристо Кяэрманном и Тааветом Хинрикусом) решила выйти на Лондонскую биржу. Насколько перспективно это IPO?

Нонфармы порадовали. Ну, порадовали и порадовали, и что? Но они вышли. Поэтому надо обсудить.

Джефф, ты просто космос! Или Ричард? Два миллиардера решили померяться, у кого полёт длиннее. Кто из них раньше выйдет в космос? Джефф Безос и Ричард Брэнсон, чьи компании занимаются в том числе и космонавтикой, объявили о том, что полетят в космос в качестве туристов (хм, а в качестве кого они ещё могли полететь?). Кто из них сделает это раньше? Кто из них круче? У кого космический корабль длиннее?

Об этом и другом - в выпуске "Вкуса биржи".