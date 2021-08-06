Nordecon сообщает об убытках и снижении оборота

Рост цен на материалы, проблемы с поставками и высокие единовременные затраты привели к убыткам Nordecon во втором квартале 2021 года. Оборот строительной компании также значительно снизился, говорится в распространенном биржевом сообщении.

Строительная площадка Nordecon (иллюстративное фото) Фото: Рауль Меэ

Выручка Nordecon от продаж во втором квартале упала на 16% до 68,98 млн евро. В первом полугодии 2021 года оборот компании снизился почти на 14% до 117,97 миллиона евро, информирует руководство Nordecon.