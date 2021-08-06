dv.ee • 6 августа 2021 в 5:26
Биржа
Только для подписчиков
Строительство

Nordecon сообщает об убытках и снижении оборота

Рост цен на материалы, проблемы с поставками и высокие единовременные затраты привели к убыткам Nordecon во втором квартале 2021 года. Оборот строительной компании также значительно снизился, говорится в распространенном биржевом сообщении.

Строительная площадка Nordecon (иллюстративное фото)  Фото: Рауль Меэ

Выручка Nordecon от продаж во втором квартале упала на 16% до 68,98 млн евро. В первом полугодии 2021 года оборот компании снизился почти на 14% до 117,97 миллиона евро, информирует руководство Nordecon.

Уже есть подписка? Нажмите, чтобы войти!
    Обращаем ваше внимание, что у Вас есть право запретить использование Ваших контактных данных для маркетинга похожих продуктов или услуг. Для этого свяжитесь с AS Äripäev по адресу [email protected] или телефону 667 0099.
    Чтобы заказать оповещения, пожалуйста, зайдите в свой персональный аккаунт:
    Строительство
    Биржа
    Недвижимость
    Экономика
    Эстония
    Самое читаемое
    Новости
    Все статьи