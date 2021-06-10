dv.ee • 10 июня 2021 в 14:02
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Строительство

Nordecon начинает застройку территории перед D-терминалом Таллиннского порта

Так будет выглядеть территория перед D-терминалом.  

Таллиннский порт и строительная компания Nordecon заключили договор о работах по проектированию и строительству уличного пространства, граничащего с D-терминалом порта Ванасадам. Работы начнутся в июне, общая стоимость проекта составит 5,9 миллиона евро.

Размер перестроенной территории составит примерно 5,2 га. Она будет включать в себя зону перед D-терминалом, зону перед кварталом Лоотси, а также зоны, соединяющие улицу Рейди теэ с променадом.

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