Яан Мартин Райк • 10 августа 2021 в 8:20
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Пандемия продолжает оказывать влияние на деятельность Таллиннского порта
Несмотря на то, что во втором квартале оборот и прибыль Таллиннского порта выросли, пандемия продолжает оказывать негативное влияние на деятельность компании, пишет Äripäev.
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