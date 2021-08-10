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Пандемия продолжает оказывать влияние на деятельность Таллиннского порта

Иллюстративное фото. Фото: Andras Kralla

Несмотря на то, что во втором квартале оборот и прибыль Таллиннского порта выросли, пандемия продолжает оказывать негативное влияние на деятельность компании, пишет Äripäev.