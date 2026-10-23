Назад Два крыла Electric Wings: дроны в Эстонии, недвижимость в Киеве Компания Electric Wings, зарегистрированная в Эстонии двумя украинцами, выиграла государственный оборонный контракт, накопила долгов по налогам и задерживает отчетность. Зато приобрела недвижимость в Киеве.

В первый год работы группа Electric Wings Group OÜ, зарегистрированная в начале 2024 года в Таллинне, показала 15,5 млн евро чистой прибыли при среднем штате шесть человек. Компания занимается разработкой и продажей программ управления дронами, создает собственную беспилотную платформу и решения для навигации (машинного зрения, управления движением и интеграции программ с электроникой), имеет разрешение от Транспортного департамента как оператор беспилотников.

Но почти вся выручка в 2024 году пришлась на сделки со связанными сторонами, то есть продажи своим компаниям, а не конечным потребителям. А среди ее приобретений оказались украинские компании, занимающиеся недвижимостью, следует из годового отчета

При этом в Эстонии у компании появились долги по налогам – почти на 40 000 евро, который она по графику должна погасить к 29 февраля 2028 года. Это плюс к уплаченным 69 148 евро налогов во II квартале 2026-го.

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8 января 2026 года RKIK также заключил с ней рамочное соглашение , которое предполагает закупку барражирующих боеприпасов и сопутствующих средств, включая беспилотники, наземное обеспечение, обучение и обслуживание. Впрочем, это не гарантирует, что все 400 млн евро достанутся именно Electric Wings, предусмотрены соглашения с несколькими поставщиками по результатам дальнейших мини-конкурсов между ними. «По этому рамочному соглашению заказы не размещались, и контракты на закупку не заключались», – пояснила ДВ пресс-секретарь RKIK Андра Ныльвак.

«Мы – крупная компания, у нас проходит аудит, это нормально», – объяснил Сийм Линдмаа задержку подачи отчетности. Он подчеркнул, что не знает ничего о деятельности польской компании, в том числе о ее сотрудничестве с британской Miava Capital, поскольку работает только с эстонской Electric Wings Group. К ее отчету он и отослал журналиста, поинтересовавшегося ее покупками в Украине. «Там все сказано», – заметил в беседе с ДВ Линдмаа.

Что компания делает в Украине

Как сообщается в отчете, эстонская Electric Wings управляет активами владельцев – в группу входят украинские предприятия недвижимости. В октябре 2024 года Electric Wings приобрела две украинские компании за 6 млн евро: ТОВ «ФРОМЕТ» за 587 268 евро и ТОВ «НАБУТОК Інвест» за 5,4 млн евро. Первая покупка, согласно отчету, совершена у независимой стороны, а вторая, более крупная, представляла собой сделку между предприятиями под общим контролем.

Ответа на вопрос о том, почему эстонский поставщик дронов приобрел компании, владеющие недвижимостью в Киеве, в годовом отчете компании мы не нашли. Из него следует лишь, что к концу года инвестиционная недвижимость группы учитывалась в балансе по стоимости 7 млн евро. В том же отчете сообщается, что в 2025 году были приобретены еще две компании, Тов «Гореничi Карго» и Тов «Садова-Карго», суммарно за 7 млн евро. Однако внимание украинских СМИ компании тех же собственников привлекли не этим.

Ковальчук и Добронравин пополам владеют в Украине общим дроновым бизнесом – ООО «Бойові Птахи України». Последние фигурировали в украинских публикациях в связи с предполагаемыми нарушениями при импорте дронов. Издание «Антикор» писало , что «правоохранители проверяют возможные нарушения при импорте и реализации беспилотников для Вооруженных сил Украины, в частности, возможное оформление БПЛА без уплаты надлежащих таможенных платежей, продажу продукции без отражения операций в налоговом и бухгалтерском учете, а также международную торговлю дронами без необходимых разрешений». Названный в статье номер соответствующего уголовного дела упомянут в другом судебном документе , однако все имена и названия там скрыты.

Согласно постановлению, суд разрешил следователям Государственного бюро расследований Украины изъять документы и записи видеонаблюдения для расследования возможного необоснованного освобождения импорта беспилотников от пошлин и НСО, последующей продажи без отражения в учете и почти трехкратном завышении стоимости одинаковых аппаратов в таможенных декларациях. Однако о каких именно компаниях идет речь, ДВ доподлинно неизвестно.

Как пояснил ДВ журналист «Антикора» Олег Бойко, его издание освещало эту тему с ноября 2024 года. При этом он ссылается на информацию, полученную от источников в Офисе генерального прокурора, которые издание не раскрывает. «В материале описываются нарушения при импорте и реализации БПЛА, применении таможенных льгот и отражении операций в учете. Также нам сообщили и документально подтвердили, что осуществляется анализ деятельности ООО "Боевые Птицы Украины", ООО "Модуль 5" и ООО "ВНА Трейд". Польский отправитель в статье описан только через дату регистрации – 17 апреля 2023 года. Связь этой компании с Electric Wings также подтвердилась на основании предоставленных нам документов и сведений о причастных лицах», – пояснил Бойко ДВ. (Польская Electric Wings UAS sp. z o.o. зарегистрирована на несколько дней раньше, 13 апреля 2023 года – прим. ред.).

Киевская городская прокуратура подтвердила ДВ существование этого уголовного дела, но не раскрыла ни суть расследования, ни имена подозреваемых, сославшись на тайну досудебного следствия.

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Государственная налоговая служба Украины подтвердила ДВ, что в 2024-2026 годах проводила контрольные мероприятия в отношении ТОВ «Бойові Птахи України» и ТОВ «НАБУТОК Інвест», но не уточнила, с чем они были связаны и были ли выявлены нарушения.

После выхода статьи «ДБР подозревает поставщиков дронов в причастности к незаконной продаже беспилотников без уплаты таможенных пошлин», как утверждает украинский журналист, издание столкнулось с попытками скрыть информацию.

«Под зачисткой информации мы понимаем, в частности, попытки исключить ссылку из поисковой выдачи: сама статья может оставаться на сайте, но становиться менее доступной для читателей», – объясняет Бойко.

«Речь идет о потоке жалоб на наши публикации. По данным редакции, заинтересованные лица оплачивают услуги фирм, которые массово посылают в Google жалобы с недостоверными основаниями, добиваясь исключения журналистских материалов из поисковой выдачи. Мы рассматриваем это как попытку скрыть общественно значимую информацию о деятельности компаний. Приведу конкретный пример. 14 сентября одна из компаний обратилась к Google, заявив, что авторские права на наш материал о поставщиках беспилотников принадлежат модели OnlyFans», – рассказывает он.

Не проверяли

В Эстонии оборонные закупки, связанные с Electric Wings, в том числе теми двумя заказами, за которые предприятие уже получило деньги, предпочитают подробно не комментировать. «Платежи связаны с исключительной закупкой, содержание которой мы не можем раскрыть по соображениям безопасности. Electric Wings Group OÜ и Miava Capital не участвовали совместно в поставках», – отметила пресс-секретарь RKIK Андра Ныльвак.

Не проверял эти закупки и Госконтроль, который ответил на журналистский запрос, что «как правило, не проводит аудит всех закупок, а вместо этого осуществляет выборочный отбор». Конкретно эти закупки в него не попали. «Исключительные закупки не запрещены, но, как следует из названия, они являются исключениями, и использование этого исключения должно быть обосновано по существу», – отмечает и специалист по коммуникации Госконтроля Прийт Симсон.

Последняя масштабная проверка гособоронзаказа касалась 2020 года. В докладе «Планирование и экономическая эффективность крупномасштабных оборонных закупок» Госконтроль пришел к выводу, что применение специальных процедур без проведения тендера или вне очередных закупок «не всегда было четко обосновано».

В ходе более позднего аудита «Оборонные закупки», проведенного в мае 2024 года, Госконтроль уже «не выявил проблем в подготовке технических условий и в обосновании выбора типов процедур, ограничивающих конкуренцию».

Связаться с Дмитрием Ковальчуком и Юрием Добронравиным ДВ не удалось.