Назад KM Четыре многоквартирных дома в сотрудничестве с Omega Laen. Как Пеэтер Рааг финансирует свои девелоперские проекты? Девелопер Пеэтер Рааг занимается строительством многоквартирных домов в Таллинне уже более 20 лет. Под его руководством построено 11 многоквартирных домов, четыре из которых были профинансированы при помощи Omega Laen. Сейчас он собирается вдохнуть новую жизнь в историческую Капитанскую виллу, расположенной в Нымме по адресу Хийу-Малева, 13.

Мы спросили Пеэтера, почему в девелоперских проектах он предпочитает гибкого партнера по финансированию, как оценивает реальную стоимость заемных средств и почему Хийу-Малева, 13 является для него особенным проектом.

Начнем с самого начала. Как ты пришел в девелопмент недвижимости?

Я начал в 2003 году. Купил первый многоквартирный дом и начал приводить его в порядок. Первые четыре квартиры были завершены и проданы, а дальше работа пошла от проекта к проекту. Когда один объект был готов, я уже искал следующий. Так продолжается до сих пор.

Какими проектами ты в основном занимаешься?

Большая часть моей работы связана с реновацией, перепроектированием и реконструкцией старых домов. Это составляет около 80% моих проектов. К настоящему времени готовы 11 многоквартирных домов. Четыре проекта я реализовал в сотрудничестве с Omega Laen, а следующие уже в работе.

Как к тебе попал проект Хийу-Малева 13?

Этот дом был мне знаком уже давно и прежде всего привлек мое внимание своей превосходной архитектурой. Осенью 2025 года я заметил, что дом выставлен на продажу. Долго я не раздумывал. В случае старых домов необходимо уметь видеть то, что в них уже есть и что можно сохранить. В случае Хийу-Малева этот потенциал был очевиден сразу.

В каком состоянии был дом, когда вы начали работы?

Самым важным было то, что крыша дома была в порядке и вода не повредила конструкции. Снаружи со стен начала осыпаться штукатурка, а внутри была повреждена отделка. Однако основная сущность здания и его архитектура сохранились. Это дало хорошую отправную точку для реконструкции.

Ты реализовал много девелоперских проектов. Что делает Хийу-Малева особенным для тебя?

Должен признаться, мне приятно, когда я могу вдохнуть новую жизнь в жилой дом с красивой архитектурой. В случае конкретного дома важно сохранить его сущность. Цель состоит не в том, чтобы превратить старый дом в нечто совершенно новое, а в том, чтобы подчеркнуть то ценное, что в нем уже есть, и приспособить здание для современной жизни.

Преподнес ли старый дом сюрпризы в ходе работ?

До сих пор в этом проекте не было ни крупных неожиданностей, ни особых препятствий. Однако обнаружилась одна приятная деталь: за люками мы нашли старый кухонный лифт, соединяющий подвал со вторым этажом. Такие находки хорошо напоминают, что у старого дома есть своя история. Всего этого не увидишь ни в проекте, ни на чертежах.

Какое ощущение должен испытывать человек, входя в готовый дом?

Человек, пришедший к недавно отреставрированному зданию, вероятно, уже заметил его великолепную архитектуру. Войдя внутрь, он сможет ощутить дыхание истории. Для меня важно, чтобы после реконструкции не исчез характер дома. Новое и старое должны сочетаться друг с другом.

Когда ты сам говоришь, что проект развития оказался успешным?

Всегда радует, когда семьи находят себе новые дома. В конечном счете именно это самое важное. Дом может быть технически готов, но для девелопера проект по-настоящему завершается лишь тогда, когда в квартиры заселяются люди и дом вновь становится домом.

Как ты вначале финансировал свои проекты?

Сначала я использовал банковское финансирование. Однако после экономического кризиса банки стали значительно более консервативными, а их требования – более жесткими. С точки зрения девелопера это часто означает замедление и больше ограничений. Однако в проектах реконструкции необходимо быть готовым быстро реагировать в ходе работ, поскольку предусмотреть все невозможно.

Как ты пришел к Omega Laen?

Через знакомого. Мы связались, договорились, и первым совместным объектом стал многоквартирный дом по адресу Сихи, 10. Опыт был положительным. Все происходило быстро и гибко, и это переросло в более длительное сотрудничество.

Почему ты используешь небанковское финансирование в девелоперских проектах?

Одна из причин – установленные банками ограничения. Например, банк может ограничивать количество объектов или проектов одного застройщика, которые он одновременно финансирует. Кроме того, мои проекты нередко имеют такой масштаб, который может быть несущественным для крупного банка.

Вторая важная причина – скорость. При реконструкции все никогда не идет в точности по плану. Если возникает необходимость в дополнительном финансировании или быстром решении, для застройщика важно получить ответ в течение нескольких дней, а не месяцев.

Небанковское финансирование, как правило, дороже банковского кредита. Как ты это учитываешь?

Это вечный вопрос: кредиты дорогие и деньги дорогие. Я включаю процентные расходы в общую стоимость проекта и рассматриваю проект в целом. Для меня единственный вопрос заключается не в том, какая процентная ставка указана на бумаге. Важно и то, когда проект будет завершен и когда вернутся деньги. Если более гибкое финансирование помогает быстрее реализовать проект, то деньги, которые кажутся более дорогими, при рассмотрении общей картины могут быть разумным решением.

С кем ты в основном общаешься в Omega Laen?

Мое контактное лицо – Юлия Майер. Опыт был исключительно положительным: общение быстрое и гибкое. Если возникает вопрос, обе стороны быстро реагируют. Для меня как для девелопера также важно знать своего финансового партнера и доверять ему.

К настоящему времени вы сотрудничали уже в четырех проектах. Что заставляет возвращаться к одному и тому же партнеру?

Для меня важно, чтобы сотрудничество работало. С Omega Laen у нас не было никаких потрясений. Отношения ясные и позитивные, и я уверен, что при необходимости мы сможем быстро все обсудить. В девелопменте это трудно недооценить, поскольку каждый проект отличается.

Ты рекомендовал бы Omega Laen другим девелоперам?

Да, я это даже делал. Когда кто-то спрашивает у меня совета по поводу финансирования, я рассказываю о своем опыте. Проекты не ждут, а для девелопера важен партнер, способный рассмотреть конкретный проект и его план.

Что будет дальше с домом по адресу Хийу-Малева, 13?

Согласно плану, Капитанская вилла по адресу Хийу-Малева, 13 будет завершена в этом году. Цель состоит в том, чтобы дать историческому дому новую жизнь, сохранив его архитектуру и историческую атмосферу, но при этом сделать создаваемые квартиры современными.

Для меня лично проект по-настоящему завершится тогда, когда семьи обретут здесь свои новые дома.

А затем появится следующий объект. Я всегда придерживался принципа: один проект нужно как следует завершить, а затем переходить к следующему. Пока я нахожу хорошие объекты, я хочу продолжать эту работу.

Omega Laen с 2009 года финансирует проекты предпринимателей и девелоперов недвижимости под залог недвижимости в Эстонии, Латвии и Литве. Наш клиент – наш партнер. Мы видим человека, проект и план.