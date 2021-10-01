Предприятие Latvijas balzams меняет название

За кого проголосует Нарва?

Главный вопрос муниципальных выборов в Нарве, как и в Таллинне, состоит в том, как выступят центристы, вернее, сохранят ли они ту полноту власти, которую имели в приграничном городе фактически, в отличие от столицы, где она и формально была и пока остается целиком в их руках, пишет политический обозреватель ДВ Эльконд Либман.

Главный вопрос муниципальных выборов в Нарве, как и в Таллинне, состоит в том, как выступят центристы, вернее, сохранят ли они ту полноту власти, которую имели в приграничном городе фактически, в отличие от столицы, где она и формально была и пока остается целиком в их руках, пишет политический обозреватель ДВ Эльконд Либман.