Evergrande возобновила работу над 10 девелоперскими проектами

Создадим единую экономическую зону с Карелией и Финляндией!

Создание новой экономической зоны, в которую бы входили Эстония, Карелия и Финляндия, может дать массу новых возможностей для всех её участников.

Создание новой экономической зоны, в которую бы входили Эстония, Карелия и Финляндия, может дать массу новых возможностей для всех её участников.