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    Курс акций SAS рухнул после интервью c главой авиакомпании

    Акции скандинавской авиакомпании SAS упали сегодня на Стокгольмской фондовой бирже более чем на 13,4%, после того как ее руководитель Анко ван дер Верфф заявил датской газете Finans, что SAS "борется за выживание", и призвал профсоюзы к переговорам, пишет Äripäev.

    Самолеты авиакомпании SAS (иллюстративное фото).Фото: TT NEWS AGENCY, Reuters/Scanpix
    Без согласия профсоюзов сократить расходы руководству авиакомпании не удастся никак, информирует Äripäev.
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