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    Руководство Hepsor подписалось на свои акции на сумму свыше 600 000 евро

    Члены совета выходящей на биржу девелоперской компании Hepsor и связанные с ними лица уже в первые часы публичного размещения подписались на акции компании на общую сумму свыше 600 000 евро, сообщает Äripäev.

    Член совета Hepsor Лаури Мейдла.Фото: Лийз Трейманн
    Член наблюдательного совета Hepsor Андрес Пярлоя, владеющий 33%-ной долей в компании, подписался еще на 13 000 акций через свою фирму Perlebach Invest. Кроме того, его родственники подписались на 1800 акций, информирует Äripäev.
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