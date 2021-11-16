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    Маск продал акций Tesla еще почти на миллиард долларов

    Глава Tesla Илон Маск вновь продал крупный пакет акций компании на сумму 930 млн долларов, сообщает Bloomberg.

    Глава компании Tesla Илон Маск.Фото: Reuters/Scanpix
    По данным Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), накануне самый богатый в мире предприниматель продал свыше 934 тысяч акций Tesla, информирует Bloomberg.
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