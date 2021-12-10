Infortar приобрел миллион акций Tallink

Эпоха Меркель завершилась. Что дальше?

Завершение эпохи Ангелы Меркель – это гораздо больше, чем окончание какого-то периода времени и отнюдь не только для Германии, пишет политический обозреватель ДВ Эльконд Либман.

Завершение эпохи Ангелы Меркель – это гораздо больше, чем окончание какого-то периода времени и отнюдь не только для Германии, пишет политический обозреватель ДВ Эльконд Либман.