Infortar приобрел миллион акций Tallink

Председатель правления AS Infortar Айн Ханшмидт.Фото: Raul Mee
Крупный собственник Tallink, Infortar AS, на этой неделе купил миллион акций Tallink, пишет Äripäev со ссылкой на данные Финансовой инспекции.
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