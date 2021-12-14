LHV Group значительно опережает свой финансовый план

Подписка на акции Hagen Bikes в 15 раз превысила объем предложения

В понедельник компания по производству грузовых электровелосипедов Hagen Bikes сообщила о результатах подписки на ее акции - инвесторы подписались на сумму 7,5 миллиона евро, что в 15 раз больше объема акций, предложенных компанией.

В понедельник компания по производству грузовых электровелосипедов Hagen Bikes сообщила о результатах подписки на ее акции - инвесторы подписались на сумму 7,5 миллиона евро, что в 15 раз больше объема акций, предложенных компанией.