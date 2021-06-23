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Stockmann продает универмаги в Таллинне, Риге и Хельсинки

В рамках плана по санации финская компания Stockmann выставила на продажу здания своих торговых центров в Таллинне, Риге и Хельсинки, сообщает Äripäev.

Универмаг Stockmann в Таллинне Фото: Лийз Трейманн

Предполагается, что Stockmann останется основным арендатором выставленной на продажу недвижимости и, следовательно, будет заинтересована в ее будущем развитии, пишет Äripäev.