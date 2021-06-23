dv.ee • 23 июня 2021 в 7:28
Новости
Только для подписчиков
Недвижимость

Stockmann продает универмаги в Таллинне, Риге и Хельсинки

В рамках плана по санации финская компания Stockmann выставила на продажу здания своих торговых центров в Таллинне, Риге и Хельсинки, сообщает Äripäev.

Универмаг Stockmann в Таллинне  Фото: Лийз Трейманн

Предполагается, что Stockmann останется основным арендатором выставленной на продажу недвижимости и, следовательно, будет заинтересована в ее будущем развитии, пишет Äripäev.

Уже есть подписка? Нажмите, чтобы войти!
    Обращаем ваше внимание, что у Вас есть право запретить использование Ваших контактных данных для маркетинга похожих продуктов или услуг. Для этого свяжитесь с AS Äripäev по адресу [email protected] или телефону 667 0099.
    Чтобы заказать оповещения, пожалуйста, зайдите в свой персональный аккаунт:
    Недвижимость
    Коммерческая недвижимость
    Розничная Торговля
    Биржа
    Таллинн
    Экономика
    Эстония
    Финляндия
    Самое читаемое
    Новости
    Все статьи