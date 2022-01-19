Акции Wise подорожали на 5,5% после публикации квартального отчета

Лев Голуб: будущее экономики не поддается прогнозированию

Долгие годы экономическая наука базировалась на афоризме Козьмы Пруткова: "Настоящее есть следствие прошедшего, а потому непрестанно обращай взор свой на зады, чем сбережешь себя от знатных ошибок". Экономисты анализировали статистические показатели хозяйственной деятельности стран, отраслей, предприятий и частных лиц, и на основе этих данных строились прогнозы и планы. И вдруг в последние пару лет все сломалось – похоже, начала меняться сама философия экономической науки, пишет экономист Лев Голуб.

Долгие годы экономическая наука базировалась на афоризме Козьмы Пруткова: "Настоящее есть следствие прошедшего, а потому непрестанно обращай взор свой на зады, чем сбережешь себя от знатных ошибок". Экономисты анализировали статистические показатели хозяйственной деятельности стран, отраслей, предприятий и частных лиц, и на основе этих данных строились прогнозы и планы. И вдруг в последние пару лет все сломалось – похоже, начала меняться сама философия экономической науки, пишет экономист Лев Голуб.