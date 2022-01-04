Бум сделок 2021 года: от недвижимости до косметического бизнеса

Минувший год оказался для Эстонии рекордным по количеству и объемам совершенных компаниями сделок: здесь и привлеченные инвестиции, и поглощение других фирм, и покупка недвижимости. Среди наиболее запомнившихся сделок – продажа крупного пакета акций Graanul Invest и торгового центра T1, а также инвестиции в недвижимость сооснователя Wise Таавета Хинрикуса.

Олев Пыдер - один из трех стоматологов, чьи клиники купила компания Unimed Kliinikud. Фото: Лийз Трейманн

«2021 год войдет в историю как год транзакционного бума - вероятно, битыми оказались все рекорды, которые могли быть побиты», - отмечает партнер юридической фирмы Ellex Raidla Свен Папп.

С наступлением нового года ситуация отнюдь не ухудшилась: по мнению Паппа, бум сделок продолжается. Это подтверждают и предприниматели - многие из них и в 2022 году готовы расширять собственный бизнес.

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По словам партнера Ellex Raidla Ристо Вахиметса, вопреки общемировым тенденциям, самая крупная сделка произошла в Эстонии в энергетическом секторе: продажа крупного пакета акций компании Graanul Invest международной компании по управлению активами Apollo Management. Сумма сделки до сих пор остается загадкой.

Миллиарды технологического сектора

Основываясь на обнародованной компаниями информации, можно утверждать, что самая высокая цена была предложена в прошлом году за разработчика игрового программного обеспечения Playtech (компания начинала свою деятельность в Эстонии).

В октябре австралийский производитель игровых автоматов Aristocrat Leisure предложил за Playtech, акции которой котируются на Лондонской фондовой бирже, около 3,2 миллиарда евро.

В середине декабря стало известно, что бывший босс команды F1 Эдди Джордан собирается предложить за Playtech на 10% больше. В то время как Aristocrat Leisure предложила 6,8 фунтов стерлингов за акцию Playtech, Джордан готов выложить около 7,5 млрд фунтов за акцию, в результате чего стоимость компании может достичь 3,5 млрд евро.

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К концу года совокупный объем капитала, привлеченного эстонскими технологическими компаниями, превысил миллиард евро.

Большая часть из этого миллиарда приходится на компанию Bolt, которой удалось привлечь инвестиции в размере 600 миллионов евро на развитие службы доставки продуктов. С учетом последнего инвестиционного раунда капитализация Bolt, по данным Reuters, составляет более 4 миллиардов евро.

Среди эстонских стартапов можно также выделить компанию Fractory, которая с помощью собственной платформы и алгоритмов значительно упрощает поиск производителей и заказ работ по металлу.

В сентябре 2021 года стартапу удалось привлечь 7,5 миллионов евро дополнительных инвестиций – эти значительно более скромные, нежели у Bolt, средства руководство компании намерено направить на расширение деятельности в США, Франции и Италии.

Крупнейшие венчурные сделки • Транспортная компания Bolt: 600 миллионов евро дополнительных инвестиций; • Производитель супеконденсаторов Skeleton: 29 миллионов евро дополнительных инвестиций; • Компания Sunly (занимается развитием парков солнечных батарей): 28 миллионов евро дополнительных инвестиций. • Предприятие Testlio (тестирует программное обеспечение): 10,3 миллиона евро дополнительных инвестиций. • Стартап Fractory: 7,5 млн евро дополнительных инвестиций. Источник: Ellex Raidla

Сделки с недвижимостью

По словам Ристо Вахиметса, для многих бизнесменов вложения в недвижимость сегодня стали убежищем от инфляции. Уже во втором квартале прошлого года объем транзакций на рынке недвижимости достиг рекордного уровня в 1,43 миллиарда евро.

По количеству сделок купли-продажи цифры были выше только в четвертом квартале 2005 и 2006 годов. Не стих ажиотаж и под конец года: в ноябре рынок недвижимости в Таллинне вновь демонстрировал высочайшую за последние 14 лет активность.

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Самую крупную сделку в сфере недвижимости, как известно, совершила в 2021 году компания BTA Baltic Insurance Company AAS, купившая у строительной фирмы YIT крупный девелоперский проект - пять жилых домов общей стоимостью 65 миллионов евро.

Два дома будут возведены в Риге, два - в Вильнюсе и еще один - в Таллинне. В общей сложности будет построено 479 квартир, которые планируется сдавать в аренду.

У девелопера Liven также амбициозные планы: минувшим летом компания приобрела за 12 млн евро земельный участок у моря рядом с гостиницей Pirita TOP, где будет возведен жилой квартал на 220 квартир.

Стоимость проекта составляет 70 миллионов евро. По словам совладельца Liven Андеро Лаура, самые дорогие квартиры в квартале будут стоить свыше миллиона евро.

Крупнейшие сделки в энергетике • Публичное размещение акций Enefit Green объемом 175 миллионов евро; • Notorious OÜ инвестирует 5 миллионов евро в Skeleton; • Elektrum Eesti приобретает Energiaturu Võrguehitus OÜ, Baltic Energy System OÜ и SNL Energia 1 OÜ. Источник: Ellex Raidla

Пальяссааре и квартал Крулля

В прошлом году на эстонском рынке недвижимости появились новые игроки – к примеру, несколько крупных сделок заключил сооснователь Wise Таавет Хинрикус, который ушел с поста председателя правления компании и продал 11 миллионов акций Wise.

У Хинрикуса нынче появилось больше свободного времени и средств для инвестирования в новые проекты. Летом через собственную фирму Notorious он купил долю в Bolton Realestate – компания владеет десятками гектаров превосходной земли в районе порта Пальяссааре, где предполагается возвести климатически нейтральный район на 16 000 жителей.

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Круг совладельцев компании довольно пестрый, однако Notorious Таави Хинрикуса и Kasperwiki Laevaomanikud OÜ Хейти Хяэля остаются крупнейшими собственниками – им принадлежит по 25,7% Bolton Realestate.

В феврале Хинрикус вместе с фирмой Triple Net Capital приобрели недвижимость в квартале Лютера в центре Таллинна. Однако уже в августе инвестор продал принадлежающую его компании Kala House долю все той же Triple Net Capital.

В то же самое время Хинрикус через свою фирму Notorious купил у Хейти Хяэля девелоперский проект, известный как «квартал Крулля».

Крупнейшие сделки с недвижимостью • Покупка BTA Kindlustus девелоперского проекта в странах Балтии за 65 миллионов евро; • EfTEN и Invego построят в волости Раэ жилой район за 45 миллионов евро; • HITS Investments приобретает офисное здание G4S у фонда Baltic Horizon; • Liven приобрела 3 участка недвижимости на Регати пст. в Таллинне; • Notorious OÜ купила квартал Крулля у компании Seaside; • Lintgen покупает торговый центр Т1 за 55 миллионов евро. Источник: Ellex Raidla

Одежда, обувь и косметика

Tradehouse была одной из компаний, которые в прошлом году активно и смело расширялись. Торгующая косметикой Tradehouse выкупила 100-процентную долю в фирмах Apellis Eesti и Apellis OY и 40-процентную долю в Solveus UAB. Эти предприятия являются дистрибьюторами косметической марки Jane Iredale в странах Балтии и Финляндии.

По словам исполнительного директора Tradehouse Лауры Кулдкепп, общая стоимость сделки составила менее миллиона евро. Как отмечает Кулдкепп, для покупки компаний сейчас самое подходящее время, и в 2022 году руководство Tradehouse намерено вновь искать возможности для приобретения конкурентов.

По словам руководителя Tradehouse Лауры Кулдкепп, для покупки компаний сейчас самое подходящее время. Фото: Лийз Трейманн

До сегодняшнего дня Tradehouse демонстрировала уверенный рост из года в год. В 2020 году оборот компании составил 19,3 миллиона евро, за последние три года он вырос почти вдвое. Согласно последнему отчету, прибыль Tradehouse в прошлом году составила 3,9 миллиона евро, увеличившись за три года более чем в три раза.

В конце 2020 года крупным совладельцем Tradehouse стал инвестиционный фонд BaltCap, который приобрел 60% акций компании.

Вера BaltCap в торговлю, похоже, не ослабла и в прошлом году, поскольку в декабре фонд купил также долю в компании Weekend, которая занимается розничной торговлей одеждой и обувью.

Крупнейшие сделки в сфере торговли • Покупка компанией Tradehouse OÜ дистрибьютора косметики Apellis; • Mirrow Institute OÜ и MyPack OÜ покупают фирму DAS Group OÜ, управляющей сетью ресторанов MySushi; • MM Grupp приобретает компанию Treeland (оператор ресторанов Lido в Эстонии и Латвии); • Фонд BaltСap покупает долю в компании Weekend, торгующей одеждой и обувью. Источник: Ellex Raidla

Сага о торговом центре Т1

В прошлом году общественность внимательно следила за развитием событий, развернувшихся вокруг торгового центра T1.

В июне владевшая центром фирма Tallinnа Moekombinaat обанкротилась. Изначально Т1 решили продать с молотка со стартовой ценой в 85 миллионов евро, однако купить торговый центр за такие деньги так никто не пожелал.

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Аукцион принес плоды только с третьей попытки, когда T1 за 55 миллионов приобрела компания Lintgen - крупнейший кредитор Tallinnа Moekombinaat.

Как отмечает Ристо Вахиметс, большие торговые центры в последние годы находятся в очень сложной ситуации, и продажа обанкротившегося T1 является одним из примеров того, насколько все непросто.

В целом же подобных «стрессовых» сделок в прошлом году было на удивление мало, констатирует Вахиметс. Однако не исключено, что испытывающие трудности компании в секторе horeca (Hotel, Restaurant, Catering) в настоящее время просто не могут себе найти покупателя, рассуждает партнер Ellex Raidla.

Крупнейшие сделки в сфере инфотехнологий • GS Acquistion Holdings Corp II объединяется с Mirion Technologies в рамках сделки SPAC, чтобы привлечь свыше 2 миллиардов евро дополнительных инвестиций; • TechX Technologies Inc. приобретает Mobilium OÜ за 16 миллионов евро; • Checkin.com покупает GetID; • Dynatrace поглощает разработчика аналитической платформы SpectX; • Nortal приобретает долю в Talgen Cybersecurity. Источник: Ellex Raidla

Сделка стоматологов

В медицинском секторе эксперты Ellex Raidla зафиксировали в прошлом году всего четыре сделки. Одна из самых заметных: сеть стоматологических клиник Unimed Kliinikud купила две клиники поменьше, которые принадлежали компаниям Hambalaser и KW Hambakliinik.

Продавцами выступили трое выпускников Хельсинкского университета: Олев Пыдер, Хейкки Ристметс и Марек Винк. Трио сокурсников открыло свою первую стоматологическую клинику в Рокка-аль-Маре в Таллинне в 2005 году, а в 2018 году - вторую клинику на Пярну мнт.

После 16 лет развития бизнеса Ристметс, Винк и Пыдер решили продать дело своей жизни и посвятить себя врачебной практике. По словам Пыдера, на самом деле клиники не выставлялись на продажу – инициатива исходила от представителей Unimed. Сделка готовилась долго, переговоры длились около семи месяцев.