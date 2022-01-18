Инвестор Тоомас: на Таллиннской бирже я круче многих звезд!

Спешу поделиться секретом: намедни я в подробностях ознакомился с ТОПом инвесторов Таллиннской фондовой биржи нынешнего года. На страницах Äripäev рейтинг появится на днях, однако благодаря кое-каким связям мне удалось заглянуть в него раньше других.

Объем портфеля акций котирующихся на Таллиннской бирже предприятий, которым располагает глава Bolt Маркус Виллиг, сегодня явно уступает портфелю Инвестора Тоомаса. Фото: Лийз Трейманн

Искал я в списке фамилии эстонских знаменитостей – певцов, политиков, спортсменов, бизнесменов и прочих так называемых «селебрити». И неожиданно для себя выяснил, что на домашней бирже я-то, оказывается, буду покруче иного министра или руководителя компании-«единорога».