На этой неделе отчитывается каждая пятая компания из S&P 500

Самый известный биржевой индекс в мире сделал мощный рывок и закончил прошлую неделю в зеленой зоне. Пятница началась не очень хорошо, но примерно с середины дня рынок атаковали "быки" и, по сути, решили судьбу текущей коррекции - по крайней мере на время. Однако уверенная восходящая недельная свеча еще не значит, что всех "медведей" прогнали с рынка. На предстоящей неделе станет известно, как себя чувствуют компании, входящие в индекс S&P 500: мы увидим квартальные результаты 104-х предприятий из списка.

Фото: LUCAS JACKSON, Scanpix

Что ж, последний квартал показал, что корпоративные отчеты нельзя назвать слабым звеном системы. Некоторые компании уже успели опубликовать результаты за четвертый квартал, и если бы не проблемы с поставками, чипами и инфляцией, можно было бы назвать их идеальными (даже финансовые результаты Netflix весьма неплохи, инвесторов разочаровал прирост клиентской базы и видение компании на предстоящие кварталы, что для компаний типа Netflix порой важнее финансовой части).