Биржа

Майт Краун

10 января 2022 в 9:05 Поделиться:









Инвестиционный стратег: какие акции прикупить в США, Китае и Европе

Инвестиционный стратег Swedbank Тармо Танилас верит, что у американских акций в этом году дела вновь будут идти хорошо. Из европейских он отдает предпочтение акциям британских компаний, а в Китае, по его мнению, хорошие возможности предоставляют акции Alibaba.

Инвестиционный стратег Swedbank Тармо Танилас. Фото: Jake Farra

Если цель инвестора - 12% годовых, то в этом году достигнуть такого результата будет сложно. Одна из причин - рост процентных ставок, говорит Танилас. Это приведет к снижению цен облигаций и повысит их доходность, что негативно скажется на растущих компаниях.

«Тому, кто плохо переносит риск, будет сложно составить портфель», - считает Танилас. Он предпочитает рынки США и развивающихся стран, в Европе он обращает внимание лишь на конкретные рынки, например, Великобританию.

«В США больше выбор привлекательных и крупных предприятий. Тамошний рынок более прозрачный. А если смотреть шире, то мы предпочитаем скорее развивающиеся рынки», - поясняет он.

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В Азии Alibaba - интересная возможность

Из азиатских рынков Таниласу нравится Китай, где, по его мнению, случился идеальный шторм. «Я лично покупаю китайские акции, в первую очередь, в Гонконге. Первая позиция - Alibaba, - говорит он. - Разумеется, туда не стоит вкладывать большие деньги, а лишь разумную долю портфеля. Позицию я открыл не на пару месяцев, а на пару лет».

Китайские акции, особенно связанные с интернетом предприятий, были дешевыми еще до возникновения проблем с регулятором, считает Танилас. «Теперь они еще более дешевые. Если сравнить мультипликаторы Amazon с Alibaba, то разница сумасшедшая в пользу Alibaba», - поясняет стратег и добавляет, что политический риск в стране сохраняется, но есть надежда на его сглаживание. «Сильно лучше тоже вряд ли будет, но для инвестирования туда хватит и того, если хуже не станет».

В портфель он также добавил акции растущих предприятий и фирм из сектора зеленой энергии, которые в последние месяцы распродавались. «Туда я направил четверть портфеля», - говорит Танилас. Для баланса он взвешивает возможность добавить в портфель и драгметаллы.

Портфель с доходностью 8-10%

Если цель инвестора на следующие десять лет зарабатывать по 8-10% в год, то, по мнению Таниласа, к уже упомянутым активам можно добавить хорошие дивидендные компании.

«Если говорить о Европе, то тут я бы смотрел в сторону Великобритании. С одной стороны, там хорошая дивидендная доходность, с другой - там больше цикличных предприятий, например, банки и энергетические предприятия, у которых дела могут идти неплохо», - поясняет Танилас.

Если говорить о распределении портфеля, то треть он бы направил в США, остальное он бы поделил между Европой и Азией, в первую очередь, Китаем.

На балтийской бирже, по мнению стратега, сложнее зарабатывать. «Прошлый год был великолепный, повторить его очень сложно. Возможно, с вирусом удастся в итоге разобраться, и у предприятий, которые из-за кризиса отстали от роста, дела пойдут лучше. В первую очередь, у Таллиннского порта и Tallink, которые относятся к циклическому сектору. Они по сути отстали от общего рынка», - пояснил Танилас.